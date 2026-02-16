Дорогая «коммуналка»: будут ли в Омске проверять тарифы на услуги ЖКХ

В других регионах уже начались массовые проверки.

Омские антимонопольщики не будут проверять тарифы на услуги ЖКХ по примеру ряда других регионов, сообщили «Омск-информу» в пресс-службе ведомства регионального УФАС.

– Проведение проверки пока не планируется, – отметили в УФАС Омской области.

Напомним, в феврале Федеральная антимонопольная служба начала серию проверок в Тюменской области, ХМАО и Ямале. Поводом стали массовые жалобы на резкий рост цифр в квитанциях.

По расчетам ведомства, из-за повышения базовой ставки НДС на 2 % в начале 2026 года стоимость «коммуналки» должна была вырасти примерно на 1,7 %. Однако реальные суммы в платежках вызвали вопросы у надзорных органов. В ближайшее время проверки также затронут Псковскую и Сахалинскую области, Удмуртию.