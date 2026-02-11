Антимонопольщики проверят тарифы ЖКХ после волны жалоб

Специалисты ведомства уже приступили к проверкам в нескольких регионах России.

Федеральная антимонопольная служба инициировала серию проверок, чтобы выяснить, насколько экономически обоснованы текущие тарифы на электроэнергию, отопление, газ и воду. Поводом для активных действий надзорного органа послужили многочисленные жалобы россиян о том, что суммы в платежках выросли значительно сильнее, чем ожидалось.

В ведомстве пояснили, что с начала 2026 года из-за повышения базовой ставки НДС на 2 % стоимость коммунальных услуг должна была скорректироваться лишь незначительно – примерно на 1,7 %. При этом в ФАС подчеркнули, что это изменение связано исключительно с налоговым законодательством, а не с плановым пересмотром самих регулируемых тарифов.

Уже в начале февраля специалисты центрального аппарата службы приступили к проверкам органов регулирования в Тюменской области, ХМАО-Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. В ближайшее время аналогичные инспекции пройдут в Псковской и Сахалинской областях, а также в Удмуртии. Кроме того, в течение всего года территориальные управления ведомства будут точечно проверять корректность принятых решений по тарифам в сферах водоснабжения и теплоснабжения, чтобы исключить необоснованную финансовую нагрузку на граждан.