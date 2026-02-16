Омские полицейские героически спасли водителя фуры

Мужчине внезапно стало плохо из-за приступа астмы.

Omskinform.ru

В минувшую пятницу, 13 февраля, вечером на трассе Челябинск – Новосибирск омские полицейские спасли мужчину, у которого внезапно начался приступ астмы, и доставили его в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Инспекторы ДПС Даурен Баянов и Олег Жданов заметили на обочине фуру, а ее водитель отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание проезжающих автомобилей.

Выяснилось, что у мужчины не было при себе необходимых лекарств. Полицейские посадили его в патрульную машину, включили проблесковые маячки и сирену и немедленно направились в ближайшую больницу.

В ведомстве сообщили, что пострадавшему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

