Грелся у костра: на трассе под Омском ночью застрял мужчина

Фура, на которой он ехал, внезапно сломалась.

Омские полицейские помогли застрявшему посреди трассы водителю. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в Любинском районе неподалеку от села Увало-Ядрино.

Мужчина, 47-летний житель Республики Марий Эл, ехал на фуре в Омск. В дороге Mercedes сломался. Водитель попытался починить неисправность.

– Съехал на обочину и снял клапанную крышку двигателя, но понял, что нужна профессиональная помощь, – рассказали в полиции.

Когда в дежурную часть Госавтоинспекции поступил сигнал о том, что водитель нуждается в помощи, на место выехал экипаж отдельной специализированной роты ДПС в составе Дмитрия Шапошникова и Александра Королева. Они обнаружили водителя у разведенного им костра. Огонь потушили. Водителя посадили греться в патрульную машину.

Полицейские также дождались эвакуатора и сопроводили грузовик с водителем до станции техобслуживания.

