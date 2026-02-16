В Омском аэропорту объяснили появление места для поцелуев и объятий

В воздушной гавани хотят создать теплую атмосферу.

Фото: t.me/oms_aero

Недавнее появление специального места для прощаний и встреч в терминале Омского аэропорта вызвало интерес у пассажиров. В пресс-службе воздушной гавани «Омск-информу» рассказали, какая цель преследовалась при создании этой зоны.

Как пояснили в аэропорту, главным было создать атмосферу любви и тепла. Статистику «востребованности» новой локации у пассажиров в пресс-службе не привели, так как за трогательными моментами прощаний сотрудники воздушной гавани не следят. Главный показатель успеха – это искренние улыбки людей.

– Если даже просто кто-то увидит и улыбнется по-доброму – это уже хорошо, положительные эмоции перед рейсом всегда необходимы, – отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что место для объятий и поцелуев находится в терминале В, в зоне регистрации, прямо перед зоной контроля.