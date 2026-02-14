Омск-Информ
·Отдых и туризм

В Омском аэропорту появилось место для поцелуев и объятий

Новая локация уже привлекает пассажиров.

В Омском аэропорту Омска определили специальное место для трогательных прощаний и встреч, объятий и поцелуев.

– Принято считать, что ЗАГС – это главное место силы для любви. Белое платье, кольца, заветное «Да». Но есть одно но: аэропорты видят больше проявлений искренних чувств, чем какие-либо другие официальные учреждения. Здесь нет пафоса и постановочных кадров. Здесь люди говорят главные слова так, как будто больше никогда не увидятся. Здесь объятия – это не традиция, а самый желанный жест, – отметили в Омском аэропорту.

Место для объятий и поцелуев находится в терминале В, в зоне регистрации, прямо перед зоной контроля.

