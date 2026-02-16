Прокуратура добилась ремонта аварийной водосети в крупной деревне Омской области

Администрации необходимо восстановить три наиболее изношенных участка.

Прокуратура Омского района провела проверку в связи с многочисленными и повторными ремонтными работами на системе холодного водоснабжения в поселке Пятилетка. Поводом также стали неоднократные публикации в СМИ.

Проверка выявила критический износ наиболее аварийных участков централизованной системы водоснабжения – более 97 %. За последние два года здесь произошло 14 аварий, каждая из которых сопровождалась приостановлением подачи воды жителям.

Чтобы привести сети водоснабжения в нормативное состояние и предотвратить новые аварии, прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Омского района. Надзорное ведомство требует обязать муниципалитет провести капитальный ремонт трех наиболее изношенных участков общей протяженностью 2,8 километра.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Надзорное ведомство взяло исполнение решения суда под контроль.

