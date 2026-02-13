В Омске проводят пристальную проверку чиновников из-за жалоб матери бойцов СВО

Женщина живет без воды и с поломанным газовым котлом.

omskinform.ru

Региональная прокуратура и Следственный комитет по Омской области начали проверку сотрудников администрации Таврического района после публикаций, в которых говорилось о нарушениях по статье 293 УК РФ (Халатность).

По сообщениям из социальных сетей, 72-летняя жительница района, двое сыновей которой находятся в зоне проведения специальной военной операции, живет в доме без водоснабжения, а газовый котел требует замены. Ее обращения в администрацию результата не дали.

Прокуратура проверит, как органы местного самоуправления помогают и патронируют семьи участников спецоперации. Следователи опросят ответственных сотрудников и изучат документы.

По завершении проверки при наличии выявленных нарушений будут применены все предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, а также будет принято решение о возбуждении уголовного дела.