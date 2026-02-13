На СВО погиб наводчик из Омской области

Ему было 53 года.

Фото: vk.com/public202159150

В ближайшую среду, 18 февраля жители Оконешниковского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводят Олега Елсукова.

Как сообщает районная администрация, Олег Елсуков родился 14 сентября 1971 года в деревне Березовке. Он окончил школу и отслужил срочную службу в железнодорожных войсках. Работал механизатором.

Контракт с Минобороны мужчина заключил 4 апреля 2025 года. На СВО был рядовым, наводчиком мотострелкового отделения. Героически погиб 24 апреля 2025 года.

У военнослужащего остались жена, дети и внуки.

Церемония прощания планируется в селе Сергеевка с 15:00 до 15:30 у памятника. Похоронят бойца в деревне Березовке.