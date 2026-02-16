В крупном райцентре Омской области скончался известный общественный деятель

Бывший глава горсовета Тары и директор ООО «Лада» ушел из жизни на 65-м году.

Накануне, 15 февраля, в Омской области стало известно о смерти общественного деятеля и представителя делового сообщества Владимира Казеца. Ему было 65 лет. О кончине сообщили в местной газете «Тарское Прииртышье».

Владимир Казец родился 11 февраля 1961 года в Таре. Окончил Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт имени С. М. Кирова. Трудовой путь начал инженером на Тарской птицефабрике, затем работал главным инженером производственного объединения «Агропромлен» и директором Тарского деревообрабатывающего завода.

С 1997 года он занимался предпринимательской деятельностью. С 2010 года возглавлял ООО «Лада», входил в Совет предпринимателей Тарского района. В 2010–2015 годах был председателем Совета депутатов Тарского городского поселения, дважды избирался депутатом районного Совета, а в январе 2025 года стал заместителем председателя Совета Тарского района.

– За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в развитие местного самоуправления Казец Владимир Николаевич неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Омской области, правительства региона, Законодательного собрания Омской области, Министерства экономики Омской области и администрации Тарского района. Пользовался заслуженным авторитетом среди земляков, – говорится в сообщении.

Он также был постоянным спонсором спортивных и культурных мероприятий города и района, за собственные средства поддерживал в образцовом состоянии Военно-морской сквер в центре Тары, организовывал Дни микрорайона накануне Дня города. С первых дней мобилизации регулярно помогал землякам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

