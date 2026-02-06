В Омске скончался преподаватель университета с 50-летним стажем

Его не стало на 90-м году жизни.

Фото: vk.com/sibgufkps

Вчера, 5 февраля, ушел из жизни заслуженный ветеран СибГУФК Игорь Рогов. Его не стало на 90-м году жизни. Печальную новость сообщили в группе университета во «ВКонтакте».

Более полувека, с 1963 по 2014 год, Игорь Александрович посвятил себя работе в университете. Начинал он простым преподавателем, затем последовательно прошел путь до старшего преподавателя, заведующего кафедрой теории и методики спортивных игр, заместителя декана и декана факультета заочного обучения.

Также Игорь Рогов был награжден знаком «Отличник физической культуры» (1995), медалью «80 лет ГОСКОМ спорту» (2003), почетным знаком «За заслуги перед СибГУФК», «Заслуженный ветеран СибГУФК» (2009).

– Игорь Александрович был человеком, преданным своему делу. Он был учителем, наставником, другом и настоящим примером для подражания, – говорится в сообщении.

О месте и дате прощания с преподавателем обещают сообщить дополнительно.