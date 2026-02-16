Миллиардерский завод перебазировался в Москву, покинув омское СРО

Предприятие было основано в 2015 году.

Фото создано при помощи ИИ

ООО «Омский завод современных технологий машиностроения», учредителем которого является Александр Веревкин, прекратило членство в СРО «Ассоциация «Строители Омска». Согласно реестру СРО, компания была исключена с 19 января этого года.

Основанием для исключения является п. 3 ст. 55.6 ГК РФ: членами саморегулируемой организации, объединяющей лиц, занимающихся строительством, могут быть исключительно ИП или юрлица, зарегистрированные в том же субъекте РФ, где находится сама организация.

Напомним, что в январе текущего года «Омский завод современных технологий машиностроения» сменил юридический адрес. Предприятие, которое начало работу в Омске в конце декабря 2015 года, теперь зарегистрировано в Москве.

Отметим, что, согласно информации на сайте завода, компания выпускает и реализует средства механизации для ремонтных работ в вагоностроительных депо, в том числе различные конвейеры, подъемные аппараты и гидравлические системы. Кроме того, годовая выручка предприятия составила 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 150 млн рублей.