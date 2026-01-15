Омск-Информ
·Промышленность

Омский завод с миллиардной прибылью переехал в Москву

Производство осталось в Омске, но изменился адрес регистрации.

С 12 января «Омский завод современных технологий машиностроения» сменил юридический адрес. По данным сервиса Rusprofile, предприятие зарегистрировали в Москве.

Завод действует в Омске с 2015 года и занимается производством машин и оборудования специального назначения. В основном это «средства механизации ремонтных работ в вагонных депо».

Отметим, что предприятия платят налоги в основном по юридическому адресу. В 2024 году «Омский завод современных технологий машиностроения» заплатил в бюджет около 312 млн рублей налогов. Выручка компании за год достигла 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 150 млн рублей.

На заводе работают 79 человек.

