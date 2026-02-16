Эксперт назвала омичам перекус, который может вызвать деменцию

По ее словам, безопаснее перекусывать орехами, йогуртом или фруктами.

Употребление сладостей во второй половине дня может негативно сказаться на работе мозга и увеличить риск развития деменции. Об этом в разговоре с Fox News сообщила медсестра Киара Девитт.

По словам Девитт, сладкие перекусы действительно быстро придают ощущение бодрости, однако резкие скачки уровня сахара в крови создают дополнительную нагрузку на мозг. Такие колебания, как пояснила специалист, могут усиливать воспалительные процессы, нарушать работу нейронов и негативно сказываться на состоянии сосудов головного мозга, что в перспективе увеличивает риск развития деменции.

Эксперт посоветовала выбирать продукты с белком, клетчаткой и полезными жирами, например орехи, йогурт или фрукты. При этом Девитт подчеркнула, что сладости и десерты полностью безопасны, если употреблять их после основного приема пищи, а не в качестве его.