Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Эксперт назвала омичам перекус, который может вызвать деменцию

По ее словам, безопаснее перекусывать орехами, йогуртом или фруктами.

Употребление сладостей во второй половине дня может негативно сказаться на работе мозга и увеличить риск развития деменции. Об этом в разговоре с Fox News сообщила медсестра Киара Девитт.

По словам Девитт, сладкие перекусы действительно быстро придают ощущение бодрости, однако резкие скачки уровня сахара в крови создают дополнительную нагрузку на мозг. Такие колебания, как пояснила специалист, могут усиливать воспалительные процессы, нарушать работу нейронов и негативно сказываться на состоянии сосудов головного мозга, что в перспективе увеличивает риск развития деменции.

Эксперт посоветовала выбирать продукты с белком, клетчаткой и полезными жирами, например орехи, йогурт или фрукты. При этом Девитт подчеркнула, что сладости и десерты полностью безопасны, если употреблять их после основного приема пищи, а не в качестве его. 

Напомним, ранее диетолог рассказала, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья.

·Общество

Эксперт назвала омичам перекус, который может вызвать деменцию

По ее словам, безопаснее перекусывать орехами, йогуртом или фруктами.

Употребление сладостей во второй половине дня может негативно сказаться на работе мозга и увеличить риск развития деменции. Об этом в разговоре с Fox News сообщила медсестра Киара Девитт.

По словам Девитт, сладкие перекусы действительно быстро придают ощущение бодрости, однако резкие скачки уровня сахара в крови создают дополнительную нагрузку на мозг. Такие колебания, как пояснила специалист, могут усиливать воспалительные процессы, нарушать работу нейронов и негативно сказываться на состоянии сосудов головного мозга, что в перспективе увеличивает риск развития деменции.

Эксперт посоветовала выбирать продукты с белком, клетчаткой и полезными жирами, например орехи, йогурт или фрукты. При этом Девитт подчеркнула, что сладости и десерты полностью безопасны, если употреблять их после основного приема пищи, а не в качестве его. 

Напомним, ранее диетолог рассказала, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья.