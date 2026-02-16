Омскую область неожиданно накрыла опасная непогода

Днем температура воздуха опустится до –5 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 16 февраля, в Омске и области ожидается неустойчивая зимняя погода с осадками и гололедицей.

Днем в регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 0 до –5 °C, при этом синоптики отмечают тенденцию к повышению. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможны гололедные отложения и налипание мокрого снега. На дорогах сохранится снежный накат и гололедица.

Ветер днем южный и юго-западный, 7–12 м/с, местами порывы будут усиливаться до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ночью на 17 февраля погода существенно не улучшится: облачность с прояснениями сохранится, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха понизится до –4…–9 °C. Ветер сменится на западный и юго-западный, его скорость составит 7–12 м/с. На дорогах также ожидаются снежный накат и гололедица. Атмосферное давление будет расти.