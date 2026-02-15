Омск-Информ
·Общество

Ледяной дождь и снежные заносы: Омскую область накроет трехдневная непогода

Спасатели МЧС просят омичей быть осторожными.

Спасатели МЧС предупредили омичей о резком ухудшении погодных условий. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в период с 16 по 18 февраля в регионе ожидаются осадки разной интенсивности (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах –отложение мокрого снега и гололед. На дорогах местами возможны снежные заносы и гололедица.

Специалисты просят водителей быть предельно внимательными, не совершать резких маневров и следить за техническим состоянием автомобилей. Также спасатели напоминают о правилах пожарной безопасности при обогреве жилья.

В случае возникновения экстренных ситуаций омичей просят немедленно звонить по номеру 101.

