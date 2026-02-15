«Прилетело шайбой»: Буше рассказал о состоянии Прохоркина после матча с «Трактором»

Тренер надеется, что с нападающим все будет в порядке.

Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше, комментируя победу над челябинским «Трактором», раскрыл подробности состояния нападающего Николая Прохоркина, ушедшего в раздевалку до финальной сирены.

О серьезности травмы форварда пока ничего не известно. Буше надеется, что с хоккеистом не случилось ничего серьезного.

– Прилетело шайбой, довольно болезненный был удар, но мы знаем что Николай – «крепкий орешек», поэтому надеемся, что ничего серьезного не случилось. Впереди у нас важная игра с Казанью. Они играют в силовой манере, а Прохоркин игрок очень габаритный и силовой, поэтому он нам действительно нужен. Надеемся, что обойдется, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Прохоркин уже не в первый раз «попадает под раздачу» в матче против «Трактора». В прошлой игре Николай получил мощный удар в спину от «тракториста» Андрея Никонова.