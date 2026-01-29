Буше рассказал о состоянии Прохоркина после мощного удара в спину от «Трактора»

Главный тренер трактора увидел в этом обычный игровой момент.

Сегодня, 29 января, после матча «Авангарда» с «Трактором» главный тренер «ястребов» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции рассказал о состоянии нападающего Николая Прохоркина. Напомним, что во время игры Прохоркин получил удар в спину от «тракториста» Андрея Никонова.

По словам Буше, Прохоркин «крепкий орешек» и сдержал мощный удар как мужчина.

– Он настоящий мужчина, крепкий орешек. Он всегда играет в силовой манере он и сам может «хитануть» и принимает силовые приемы достаточно грамотно. Настоящий мужчина на льду, – рассказал Буше

Также главный тренер отметил, что если хоккеист вернулся на лед – значит он готов преодолевать какие-либо неудобства, если они есть. Если бы Прохоркин выбыл – это означало бы серьезное повреждение.

Помимо этого Буше отметил, что этот травмоопасный эпизод не повлиял на игру форварда. Прохоркин играл с тем же запалом, что и раньше, а может даже и лучше.

– Не сказал бы, что этот эпизод как-то негативно сказался на его игре. Мы видели жизнь, мы видели драйв. В плохую сторону он не повлиял, может быть где-то даже раззадорил, – признался Буше.

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков не стал придавать значения этому эпизоду, назвав его обычным игровым моментом.

– Николай просто стоял у борта, Никонов ехал без какого-либо злого умысла. Когда хоккеист стоит, а сзади просто проезжаешь, легкий толчок, а со стороны кажется, будто это сильный, неправильный силовой прием. Возле борта нужно внимательней быть, – прокомментировал ситуацию Корешков.

Напомним, что Джозеф Чеккони вступился за Прохоркина и полез в драку с Никоновым. В итоге Чеккони был оштрафован на 5 минут, а Никонов получил двойное наказание: 5 минут за драку и дополнительно 2 минуты за первоначальный толчок Прохоркина.

Матч с «Трактором» завершился победой «Авангарда». Победный гол был заброшен за 5 минут до конца игра. Итоговый счет – 1:0.