«Авангард» дотерпел до последнего и обыграл «Трактор»

Победная шайба оказалась в воротах за 5 минут до конца игры.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 29 января, в Омске прошел матч между «Авангардом» и челябинским «Трактором». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей.

На 19-й минуте первого периода «тракторист» Андрей Никонов толкнул Николая Прохоркина, отправив его в борт площадки. Джозеф Чеккони вступился за товарища и полез в драку с Никоновым. В итоге Чеккони был оштрафован на 5 минут, а Никонов получил двойное наказание: 5 минут за драку и дополнительно 2 минуты за первоначальный толчок Прохоркина.

В начале второго периода «Авангард» получил преимущество над челябинцами, однако Константин Окулов не смог реализовать буллит. Под конец второй двадцатиминутки счет остался прежним – 0:0.

За 5 минут до конца омичи наконец-то смогли вырваться вперед. Победную шайбу в ворота «Трактора» забросил Майкл Маклауд. Сравнять счет челябинцы не смогли даже со снятым вратарем.

Следующий матч «Авангарда» пройдет в воскресенье, 1 февраля, в Москве. В столице «Ястребы» сразятся с ЦСКА.