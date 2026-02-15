«Малыша выносили на руках»: выяснились жуткие подробности пожара в омских Нефтяниках

Причиной случившегося стал загоревшийся диван. Спасатели помогли выйти пятерым омичам.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Стали известны подробности пожара, произошедшего утром 10 февраля в Омске в многоквартирном доме малосемейного типа на улице Энергетиков. Сообщение о задымлении поступило в 05:33.

У подъезда спасателей встретили две девушки в домашней одежде с лицами в копоти. Они успели эвакуироваться сами и сообщили, что верхние этажи окутало густым дымом. Всего самостоятельно дом покинули 14 человек.

Как сообщил помощник начальника караула Александр Зуевский, на девятом этаже в коридоре загорелся старый диван. В одной из квартир пожарные обнаружили молодую пару с ребенком, которому не исполнилось и двух лет.

– На малыша мы надели спасательное устройство и вынесли его на руках, родители прикрывали свои органы дыхания мокрыми полотенцами и следовали за нами. Балконов в этом доме нет, если выходить, то только через дверь, – рассказал пожарный.

Всего из зоны задымления было спасено пять человек. Причиной инцидента, по предварительной версии, стал поджог мебели в коридоре. На месте работали 8 спасателей и 3 единицы техники.