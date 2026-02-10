Вспыхнул диван: омскую многоэтажку заволокло дымом

Однако пожар быстро потушили.

Фото: пресс-служба МЧС

Сегодня около 05:33 в Омске в одной из девятиэтажек на улице Энергетиков произошел пожар. Вспыхнул диван в подъезде.

Подъезд заволокло дымом. Самостоятельно из дома эвакуировались 14 человек. Еще 5 человек, включая ребенка, из опасной зоны выводили спасатели.

– Пожар ликвидировали жильцы дома до прибытия пожарной охраны подручными средствами, – сообщили в МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС

На место происшествия выезжали 8 спасателей на 3 пожарных машинах. Причину пожара устанавливают дознаватели.

Омичам в МЧС напомнили, что нельзя хранить вещи на лестничных клетках и в коридорах.