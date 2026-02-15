Суд поставил точку в деле об увольнении трех чиновников из Омской области

Апелляция заместителей главы района была отклонена.

Фото создано при помощи ИИ

Три бывших заместителя главы Большеуковского муниципального района не смогли оспорить свою отставку. Омский областной суд оставил в силе решение районного суда, который отказал экс-чиновникам в восстановлении на работе и выплате компенсаций.

Суть спора заключалась в сроках трудовых договоров. Суд пояснил, что должности заместителей главы района созданы для обеспечения полномочий конкретного руководителя. Как только истекает срок полномочий главы муниципального образования, автоматически прекращаются и контракты его замов.

Судебная коллегия подтвердила, что процедура увольнения была полностью соблюдена. Решение вступило в законную силу.

Напомним, с 25 августа новым временно исполняющим обязанности главы Большеуковского района стал Сергей Макаров. Он сменил в этой должности Сергея Казначеева.