Чиновники из Омской области пошли в суд, чтобы оспорить свое увольнение

Однако им это не удалось.

Большеуковский районный суд Омской области отказал бывшим заместителям главы района в восстановлении на работе. Экс-чиновникам не удалось доказать незаконность увольнения и добиться компенсации морального вреда.

Замов уволили 15 августа в связи с досрочным прекращением полномочий главы района. Чиновники полагали, что трудовые договоры могли быть прекращены не ранее дня вступления в должность нового главы, потому что до этого он не мог издать постановления об увольнении. Однако с заместителями главы заключают трудовые договоры на срок полномочий главы. В итоге суд счел, что увольнение было законным.

Напомним, с 25 августа новым временно исполняющим обязанности главы Большеуковского района стал Сергей Макаров. Он сменил в этой должности Сергея Казначеева.