·Происшествия

СК начал проверку после нападения безбилетника на подростка в омском троллейбусе

Очевидцев просят оказать содействие следствию.

Следственный комитет по Омской области заинтересовался инцидентом, произошедшим в троллейбусе № 16. Напомним, что сегодня в соцсетях появилось видео, на котором безбилетный пассажир избил подростка.

Взрослый мужчина устроил скандал с кондуктором из-за нежелания покупать билет. За сотрудницу транспорта вступился молодой человек. «Заяц» нанес ему кулаками несколько ударов.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося. Всех, кто располагает информацией об инциденте, просят связаться со следственном управлением по телефону 28-38-09.