«Авангард» готовится повторить победу над челябинским «Трактором»

Матч начнется в 17:00.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 15 февраля, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

Прошлая встреча команд завершилась победой «ястребов» со счетом 1:0. Победная шайба оказалась в воротах за 5 минут до конца игры. Сравнять счет челябинцы не смогли даже со снятым вратарем.

Сумеют ли «ястребы» еще раз превзойти соперника, станет известно сегодня вечером. Игра начнется в 17:00 по омскому времени.

Напомним, что сегодняшний матч позиционируется как дерби культурных столиц 2026 и 2027 годов. На большой сцене в фойе будет звучать классическая музыка в исполнении Омского губернаторского камерного оркестра Григория Вевера, а на площадке ЭКСПО зрителей ждет поэзоконцерт.