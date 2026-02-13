Омский «Пельменный комбинат» привлек китайцев для выпуска азиатских дамплингов

Совладельцы из России и Китая объединяются только в гастрономии, в остальном ведя самостоятельный бизнес.

Фото создано при помощи ИИ

В четверг, 12 февраля, в ЕГРЮЛ появились сведения о новых совладельцах омского ООО «Пельменный комбинат». Доли компании были распределены между гражданами Российской Федерации Ли Хунцзюнем (25,5 %), Хуан Цзянчьчжоу (20 %), Яном Сишуаном (14,5 %), а также Юй Дачэном (25,5 %) и Ван Чао (14,5 %), которые являются гражданами Китайской Народной Республики.

Предприниматели объединяются лишь в гастрономическом направлении, тогда как остальной бизнес каждый ведет самостоятельно. В портфеле участников – производство окон и дверей, строительство жилых и нежилых зданий и овощеводство. Наиболее доходными являются грузоперевозки ООО «Сибирский агро союз», владельцем которых является Ли Хунцзюнь. В 2024 году выручка достигла 1,88 млрд рублей, что почти в 2,6 раза превышает показатель 2023 года.

Отметим, что в конце 2025 года ООО «Пельменный комбинат» зарегистрировало заявки на два товарных знака – Chinese Dumplings и Dumplings coming. По сути, речь идет о китайских пельменях, которые, вероятно, и стали объединяющей концепцией и основным направлением бизнеса.