Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Стало известно, в какие омские пельмени попали опасные бактерии

Речь идет о торговой марке «Знатные продукты».

Вчера, 21 января, омский Россельхознадзор приостановил действие декларации о соответствии на мясные полуфабрикаты ИП Карпова С. М. (ТМ «Знатные продукты»). В пельменях омского производителя нашли опасные бактерии.

– В пельменях «Омские Люкс» обнаружены сальмонеллы и Listeria monocytogenes. В пельменях «Малютки» выявлены бактерии рода листерия, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что пельмени омский производитель поставлял в Приморский край. Продавались ли они в Омске, не сообщается.

·Экономика/Бизнес

Стало известно, в какие омские пельмени попали опасные бактерии

Речь идет о торговой марке «Знатные продукты».

Вчера, 21 января, омский Россельхознадзор приостановил действие декларации о соответствии на мясные полуфабрикаты ИП Карпова С. М. (ТМ «Знатные продукты»). В пельменях омского производителя нашли опасные бактерии.

– В пельменях «Омские Люкс» обнаружены сальмонеллы и Listeria monocytogenes. В пельменях «Малютки» выявлены бактерии рода листерия, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что пельмени омский производитель поставлял в Приморский край. Продавались ли они в Омске, не сообщается.