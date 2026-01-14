Омск-Информ
·Происшествия

В пельменях омского производителя нашли опасную бактерию

Покупатели рисковали заразиться листериозом.

В последний день 2025 года сотрудники Россельхознадзора обнаружили в одном из гипермаркетов «низких цен» в Уссурийске опасные пельмени от омского производителя. Продукт исследовали в лаборатории и нашли бактерии листерии.

– Листерия – возбудитель опасного (особенно для людей с ослабленным иммунитетом) заболевания листериоза. Листерии способны выживать при низких температурах и могут размножаться в холодильнике, – сообщили в ведомстве.

Зараженным могло быть сырье для пельменей. Также производитель мог нарушить правила и технологические режимы изготовления, сроки или температуру хранения. Также листерия могла попасть в пельмени из-за соприкосновения с больными людьми.

