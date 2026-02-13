Полугодовалый малыш пострадал в жесткой аварии под Омском

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Фото: vk.com/55mvd

Сегодня, 13 февраля, в 18:10 в дежурную часть ОМВД России по Марьяновскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал ребенок.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, предварительно выяснили, что 37-летний водитель «Лады Весты» при подъезде к рабочему поселку Марьяновка допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101 на перекрестке.

В аварии пострадал пассажир ВАЗ-21101 – шестимесячный ребенок, которому понадобилась медицинская помощь. Отметим, что младенец находился в машине в специальном детском удерживающем устройстве.

Точные причины и все обстоятельства ДТП станут известны после проведения проверки.

