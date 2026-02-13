Омичам рассказали о резком подорожании необходимых лекарств

Рост цен затронул и перевязочные материалы.

Федеральная платформа Минфина «Ай мониторинг» опубликовала данные Росстата о средних розничных ценах на лекарственные препараты в Омской области. Статистика показывает, что за год ряд медикаментов значительно подорожал.

Так, активированный уголь прибавил в цене 22,49 %, и к декабрю 2025 года 10 таблеток обходились в 21,95 рубля. Препарат амброксол, широко применяемый при лечении кашля, за год подорожал на 10,60 %, а средняя стоимость 10 таблеток составила 47,89 рубля. Ацетилсалициловая кислота выросла в цене на 7,84 %, и упаковка из 10 таблеток теперь стоит 18,02 рубля. Корвалол подорожал на 22,39 %, и 25 мл препарата обошлись в 56,47 рубля.

Рост цен коснулся и перевязочных материалов: вата за год подорожала на 12,94 % и стоит 92,06 рубля за 100 граммов, а бинт прибавил 5,90 %, достигнув 44,13 рубля за штуку.

