Омичам рассказали, почему подорожали популярные продукты

Выращивать овощи стало дороже, доставлять – тоже.

omskinform

В омском отделении Банка России рассказали, почему ценники на популярные продукты в ноябре резко «подскочили». По данным Росстата, цены в Омской области в ноябре выросли почти на 0,8 %.

Как рассказал управляющий омским отделением Банка России Илья Плиндер, подорожание овощей в ноябре связано в увеличением затрат на обогрев теплиц, а также с увеличением стоимости топлива.

– В ноябре сезонно подорожали огурцы, сладкий перец и помидоры. У производителей увеличились затраты на освещение и обогрев теплиц, а у поставщиков – на топливо, – рассказал Плиндер.

Также, по словам управляющего, из-за неурожая в странах-производителях подорожало кофе, а сахар, наоборот, подешевел по причине хорошей урожайности.

Помимо этого, цены выросли на печатные издания, косметику, междугородние поездки и путевки на зимний отдых в санаториях. Из-за будущего повышения утильсбора подешевели подержанные иномарки, а из-за увеличения расходов на топливо и комплектующие в Омске подорожал проезд.