·Экономика/Бизнес

В Минприроды решили сдавать сразу пять омских озер под промышленный рыбный лов

Аукционы пройдут 10 марта.

Минприроды Омской области выставило пять озер на аренду под промышленное рыболовство. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Евгений Ковтун, документ опубликован на портале правовой информации.

В список водоемов входят: Такмыкская старица площадью 220 гектаров в Большереченском районе, озера Баут площадью 29 гектаров и Безымянное площадью 16 гектаров в Тевризском районе, а также Бутаковское площадью 90 гектаров и Акуль площадью 132 гектара в Саргатском районе.

Аукцион на аренду водоемов состоится 10 марта. В Такмыкской старице, озерах Баут и Безымянное водятся карась, судак, плотва, щука, язь и окунь. В Бутаковском и Акульском озерах обитают караси.

Начальная стоимость аренды варьируется: Такмыкская старица – 18,5 тыс. рублей, Баут – 5,4 тыс., Безымянное – 9,1 тыс., Акуль – почти 40 тыс. рублей.

Победители аукционов будут обязаны поддерживать участки в надлежащем состоянии, вести учет выловленной рыбы и предоставлять сведения о выловленной рыбе и произведенной продукции в Росрыболовство.

Напомним, что ранее омичи пытались защитить озеро Сухое от сдачи в аренду под промышленное рыбоводство.

