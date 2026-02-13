База отдыха закрыла омичам доступ к Иртышу

Эта ситуация привлекла внимание прокуратуры.

omskinform.ru

Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку из-за сообщения об ограничении доступа к водному объекту. В соцсетях появилась информация о том, что база отдыха в Усть-Заостровке огородила забором берег Иртыша.

– В «Иртышской Ривьере» забор уходит в воду, и это еще полбеды. Если посмотреть на открытую кадастровую карту, то они умудрились отмежевать часть реки для себя, – написал в своем ТГ-канале Орис Брут.

В прокуратуре сообщили, что при наличии оснований примут меры.

Ранее сообщалось, что прокуратура уже отсудила в пользу государства несколько земельных участков у реки. Один из таких участков располагается на острове.