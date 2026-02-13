Глава села под Омском незаконно завладел островом

Землю вернут государству.

Фото: t.me/prok_omsk

Прокуратура отсудила в собственность государства еще один незаконно приватизированный земельный участок. Он располагается на острове в Омском районе в границах Новотроицкого сельского округа на землях бывшего колхоза имени Карла Маркса.

Как выяснила прокуратура, землю оформил в собственность глава сельского поселения. При этом часть (18,5 тыс. кв. м) участка относится к береговой полосе Иртыша и по закону может быть собственностью только Российской Федерации.

Суд полностью согласился с прокуратурой, что это нарушение, и решил вернуть землю государству. В прокуратуре также отметили, что проконтролируют исполнение судебного решения.

Отметим, что этот участок располагается рядом с Чернолучинской курортной зоной. Ранее прокуратура отсудила еще три участка в самой курортной зоне.