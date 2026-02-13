Омск-Информ
·Общество

Омичей приглашают облиться ледяной водой посреди зимы

На «Зеленом острове» состоятся массовые обливания.

В воскресенье, 22 февраля, в 12:00 на «Зеленом острове» состоится традиционная акция «Пробуждение», приуроченная к Масленице. Об этом сообщили в телеграм-канале «Омск.Изнанка».

На мероприятии омичи смогут окунуться в массовые обливания ледяной водой. Для участников оборудуют теплые раздевалки и предложат горячий чай. Участвовать приглашаются все желающие, независимо от опыта.

Напомним, ранее появились кадры изготовления крупнейшего в Омске масленичного чучела, которое установят на «Зеленом острове».

