Молодая омичка оформила фиктивный брак ради модного смартфона

19-летняя девушка помогла иностранцу оформить временное проживание в РФ.

В Москаленском районном суде Омской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летней местной жительницы. По итогам разбирательства ей вынесли приговор по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Суд пришел к выводу, что в сентябре 2024 года девушка, которой на тот момент исполнилось 18 лет всего три месяца назад, зарегистрировала в р.п. Москаленки фиктивный брак с гражданином Республики Таджикистан. Это позволило мужчине незаконно оформить разрешение на временное проживание в России без учета квоты, а в дальнейшем претендовать на вид на жительство и гражданство. Таким образом, подсудимая организовала незаконное пребывание иностранного гражданина на территории РФ.

На заседании подсудимая признала вину и пояснила, что вместе с иностранцем работала в одном из местных магазинов. По ее словам, мужчина пообещал купить ей мобильный телефон и предложил официально оформить брак, чтобы получить разрешение на временное проживание в России.

С учетом признания вины и активного сотрудничества со следствием суд назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

