На омских стройках продолжают ловить мигрантов

Их штрафуют и отправляют на родину.

Фото: vk.com/55mvd

За два дня омские полицейские проверили 725 объектов и нашли 84 нарушения миграционного законодательства. Виновников оштрафовали в общей сложности на 200 тысяч рублей и выдворили за пределы страны.

В Кировском округе задержали двоих граждан ближнего зарубежья. Срок пребывания в России у них закончился в прошлом году, но они не уехали, а нелегально остались в Омске.

Еще шесть иностранцев нашли на стройке школы в Кировском округе. Они работали без разрешений. Полицейские выясняют, кто допустил мигрантов к незаконной деятельности.

Также полицейские возбудили три уголовных дела на женщин, которые помогали мигрантам. Две из них временно зарегистрировали в своих квартирах пять иностранцев, а третья прописала семь человек в своем доме.