Сразу в двух омских дворах включили освещение на хоккейных коробках

Скоро свет появится и на других площадках.

Фото: t.me/germanchistyakov

В Омске во дворах домов установили освещение на двух новых хоккейных коробках. Об этом сообщил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

– В январе в Омске стало на две площадки с искусственным освещением больше. Снимаю шляпу перед теми, кто прикладывал усилия для достижения результата. Теперь на коробке Максима Сушинского на Путилова, 7в, и Фугенфирова, 11, в хоккей можно играть в любое время суток. Картинка завораживающая, – заявил гендиректор.

Кроме того, он пообещал, что в ближайшее время освещение планируют установить и на других хоккейных коробках города.

Напомним, ранее капитан омичей Дамир Шарипзянов делился воспоминаниями о том, как в детстве тренировался на дворовых хоккейных коробках.