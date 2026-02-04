Прокачивать бросок капитану «Авангарда» Шарипзянову помогали мусоропроводы и картонки

Защитник рассказал о тренировках раньше и сейчас.

Фото: hawk.ru

Стало известно, как капитан и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокачивал бросок, позволивший ему забить 20 шайб. Хоккеист рассказал об этом в интервью sport24.

– Это все-таки приходит с годами. Помните, раньше мусор выбрасывали в мусоропровод и туда была дверь возле подъезда? Папа меня выгонял каждый день на улицу, я бросал в нее. Эту дверь постоянно чинили. Потом стал постарше, стали появляться коробки, брал туда с собой картонку – бросал в нее. Получал большое удовольствие. Теперь все очень удобно, под рукой. 50 за раз точно бросаю, в том числе и тяжелыми шайбами, – отметил хоккеист.

Отметим, что Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат. Он также стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика.