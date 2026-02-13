«Рад, что в России такого нет»: Шарипзянов рассказал о «темной стороне» жизни в Северной Америке

Хоккеиста поразило количество наркомании и преступности за рубежом.

Фото: hawk.ru

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от жизни в США и Канаде. По словам хоккеиста, одним из самых тяжелых впечатлений для него стал уровень преступности и наркомании в Северной Америке.

– Я много в каких городах Канады был. В некоторых нас просили не выходить из отеля, потому что на улицах люди могут с пистолетами ходить. Для меня тяжелая тема наркомании там, не хочу много об этом говорить, но там это продвинуто. Я рад, что у нас в России такого нет, – приводит слова хоккеиста Legalbet.

Также капитан «ястребов» отметил шокирующий масштаб проблемы бездомных. В Лос-Анджелесе он наблюдал целые «палаточные деревни» прямо на пляжах.

– Тяжело смотреть на такое. К сожалению, там очень много людей разных национальностей, кто так живет. Но есть и много позитивного. Я рад также многому, что есть у них и чего нет у нас, – поделился Дамир.

Напомним, что сейчас на счету Шарипзянова 50 игр в регулярке КХЛ за «Авангард», в которых он набрал 53 (20+33) очка. Недавно он побил свой бомбардирский рекорд.