«Глупость или провокация»: в Омске жестко раскритиковали налог на выгул собак

Инициативу введения в России нового налогового сбора выдвинул общественник Вадим Попов.

Freepik.com

Омские зоозащитники отреагировали на инициативу о налоге на выгул собак, которую высказал общественный деятель и политолог Вадим Попов. Вырученные средства он предложил направлять на благоустройство площадок для животных, помощь ветклиникам и профилактические работы. Размер сбора, по его мнению, должен зависеть от размера и породы собаки. Исключение предлагается сделать только для пенсионеров и многодетных семей.

Инициативу Попова раскритиковал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

– Это либо глупость, либо провокация. Я считаю, что делать подобные заявления безответственно, это просто вброс. Зачем ставить на уши десятки миллионов наших граждан такими заявлениями, которые ничего не имеют общего с действительностью? Госдума не планировала и никогда не будет вводить никаких налогов на животных, мы считаем, что в нашей стране это невозможно, – написал Бурматов в своем телеграм-канале.

Депутат назвал домашних животных членами семьи и друзьями, а не имуществом, чтобы вводить на них налог. Владельцами собак и кошек являются 57 % российских семей.

Омские зоозащитники тоже считают глупостью предложенную общественником инициативу.

– Предлагаю ввести налог и штрафы на глупость. Если какой-то чиновник, госслужащий, депутат допустит необоснованное высказывание, глупую с точки зрения экспертов инициативу, да даже орфографическую ошибку, лингвистическую ошибку публично – штрафовать. А средства направить на зарплаты учителям, – предложила директор благотворительного фонда помощи животным «Общий мир» Елена Олюнина.

Хозяйка омского приюта «ЗооСпас» Ольга Тингилева предложила ввести налог на депутатов, а вырученные средства пустить на благоустройство городов.

– Не нравится мне эта идея. Очередная ерунда для пополнения карманов толстосумов. Предлагаю ввести налог на депутатов. Хочешь быть депутатом? Плати пожизненный налог, а вырученные средства направить на благоустройство города, в котором проживает депутат, – высказала свое мнение Тингилева.

Добавим, что общественник Попов не впервые выносит на публику неоднозначные законодательные инициативы. Каждый раз они подвергаются острой критике.