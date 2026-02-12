Омский активист предложил ввести в России налог на выгул собак

Чем крупнее и опаснее порода, тем дороже обойдется ее содержание.

Фото создано при помощи ИИ

Омский общественный деятель и политолог Вадим Попов выступил с инициативой введения в России специального налогового сбора для владельцев собак. Как сообщил эксперт, вырученные средства предлагается направлять на благоустройство площадок для животных, помощь ветеринарным клиникам и профилактические работы.

Автор инициативы считает, что налог на выгул также решит проблему нехватки площадок для дрессировки и специальных контейнеров для отходов.

– Введение налога на выгул собак – востребованное решение и проверенное мировым опытом, которое позволит собирать средства на строительство и обслуживание специальных площадок для выгула собак, установку урн и контейнеров для отходов, а также поддержание чистоты и порядка в общественных местах, – приводит слова Попова «Абзац».

Также Попов предложил сделать шкалу налога прогрессивной, а некоторых владельцев собак освободить от выплаты.

– Чем больше собака и ее порода, тем выше должна быть ставка налога. Например, мелкие породы могут облагаться минимальным налогом, а крупные и потенциально опасные породы – повышенным. При этом пенсионеры, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями могли бы получать льготы или полное освобождение от уплаты налога, – отметил Попов.

