·Общество

У жестоких омичей могут начать забирать домашних животных

Депутаты Госдумы готовят соответствующий законопроект.

Российское правительство одобрило законопроект депутатов Госдумы о конфискации домашних животных у людей, которые жестоко с ними обращаются. Но пока закон требует доработки – нужно прописать соответствующие нормы в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях, сообщает «Коммерсантъ».

В мае прошлого года группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной предложила дополнить федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», создав специальную службу, работающую через систему 112, которая будет реагировать на сообщения об агрессивных животных и случаи насилия над питомцами. Если владелец действительно окажется виновным, животное передадут в приют.

