СК возбудил уголовное дело из-за падения водонапорной башни в Омской области

Жители Седельникова на два дня остались без воды.

Фото: t.me/prok_omsk

Следователи СК начали проверку по статье «Халатность» после крупного ЧП в Седельниково. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь с 9 на 10 февраля в селе рухнула водонапорная башня. Авария оставила местных жителей, детский сад и школу без воды на два дня.

По версии следствия, инцидент произошел из-за халатности сотрудников сельской администрации, длительной эксплуатации и ненадлежащего обслуживания башни.

– Были существенно нарушены права и интересы граждан на бесперебойное водоснабжение как источника жизнеобеспечения, – отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также ищут виновных лиц.

Ранее глава Седельниковского района Константин Ткачев рассказал, что к падению башни власти готовились заранее, однако подрядчик еще не успел подготовить новую систему водоснабжения поселка.