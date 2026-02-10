В Омской области из-за рухнувшей башни целый поселок остался без воды

Старое сооружение не выдержало тяжести своего возраста, а новая водозаборная система пока не готова.

Фото: t.me/prok_omsk

Прокуратура Седельниковского района инициировала проверку по факту серьезного коммунального инцидента в райцентре. Из-за обрушения водонапорной башни, находившейся в аварийном состоянии, было прекращено водоснабжение жилых домов на нескольких улицах населенного пункта.

В ведомстве отметили, что ранее прокуратура уже вносила представления в адрес администрации сельского поселения и ресурсоснабжающей организации, указывая на критический износ объекта. После в поселке начали строительство новой станции водозабора, не дожидаясь окончательного разрушения старой башни.

Сейчас работы по переходу на новую систему водоснабжения находятся в финальной стадии. Как рассказал глава Седельниковского района Константин Ткачев, к падению башни действительно готовились заранее, однако подрядчик еще не успел подготовить новую систему водоснабжения поселка.

– Мы были готовы к сносу башни самостоятельно и работали над этим вопросом с осени, – сообщил Ткачев с своем телеграм-канале. – Накопители были установлены, однако подрядчик столкнулся с техническими трудностями, которые не позволяли подключить новое устройство к водопроводу.

Ожидается, что подключение потребителей к новой станции завершится уже сегодня. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию до тех пор, пока водоснабжение не вернется в каждый пострадавший дом.