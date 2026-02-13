Суд окончательно вернул Омской области 7,8 гектара курортной земли в Чернолучье

Статус Красноярско-Чернолучинской зоны как особо охраняемой территории подтвердили.

omskinform.ru

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поставил точку в споре о законности приватизации участков в Красноярско-Чернолучинской курортной зоне. Суд кассационной инстанции оставил в силе решение об изъятии трех земельных участков общей площадью более 78 тыс. кв. метров из незаконного владения частных компаний.

Проверка показала, что в 2007 году муниципалитет незаконно передал в собственность ЗАО «НПФ «Призматрон» земли, имевшие статус особо охраняемых территорий регионального значения. На момент передачи участков частникам они имели статус курорта, а значит, были ограниченными в обороте и не могли быть переданы в руки коммерсантов.

Позже «Призматрон» разделил землю и передал ее ООО «Ривьера» и ООО «Сосновый бор» (через реорганизацию ООО «ССТ»). Прокуратура через суд потребовала вернуть участки государству. Суд исковые требования удовлетворил и постановил возвратить участки в собственность региона.

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил решения суда первой инстанции в силе, но не согласился с выводами прокурора о наличии статуса особо охраняемой природной территории у Красноярско-Чернолучинской курортной зоны.

Судебные акты обжалованы ответчиками в кассационном порядке. Теперь же суд кассационной инстанции согласился с позицией прокуратуры о наличии статуса особо охраняемой природной территории.