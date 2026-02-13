Открытие распределительного центра «Вайлдберриз» в Омской области оказалось под угрозой

Строительство крупного распределительного центра торговой площадки «Вайлдберриз» в Омской области рискует затормозиться из-за задержек с подключением инфраструктуры. Об этом заявил заместитель председателя областного правительства Андрей Шпиленко.
– Выявили необходимость оперативного решения инфраструктурных вопросов для соблюдения графика строительства. Центральными темами совещания стали ускорение процедур по техническому присоединению к системам водоснабжения и электроснабжения, – подчеркнул Шпиленко после выездного совещания.
Правительство Омской области держит ситуацию на особом контроле.
Напомним, что ввести объект в эксплуатацию планируют уже в марте. Распределительный центр расположен в Троицком сельском поселении. Общая площадь объекта составляет 116 тыс. кв. м. Открытие центра обеспечит жителей 5 тыс. новыми рабочими местами.
Ранее сообщалось, что на стройплощадке огромного логистического центра розничной сети «Магнит» тоже возникли проблемы с коммуникациями. Строительство центра может «забуксовать» из-за разногласия по подключению к электросетям.