В Омске строящийся логистический центр за 3 миллиарда рискует стать долгостроем

На стройплощадке огромного логистического центра розничной сети «Магнит» возникли проблемы. Как рассказал заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, строительство центра может «забуксовать» из-за разногласия по подключению к электросетям.
– У инвестора возникли риски срыва срока ввода объекта в эксплуатацию из-за вопросов с подключением к сетям электроснабжения, – рассказал Шпиленко в своем телеграм-канале.
Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем выездном совещании с представителями регионального Агентства развития и инвестиций, министерства энергетики, минпромторга, «Омскэнерго» и инвесторами.
– На встрече рассмотрели варианты, как ускорить и оптимизировать процессы. Вопрос будет решаться в ближайшее время, – сообщил зампред.
Отметим, что в объект инвестировали 3,12 млрд рублей. Новый логистический комплекс создаст 700 рабочих мест, оптимизирует логистику и усилит позиции местных производителей.
Правительство Омской области держит ситуацию на особом контроле.