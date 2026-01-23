Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске строящийся логистический центр за 3 миллиарда рискует стать долгостроем

Виной тому проблемы с подключением к электросетям.

На стройплощадке огромного логистического центра розничной сети «Магнит» возникли проблемы. Как рассказал заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, строительство центра может «забуксовать» из-за разногласия по подключению к электросетям.

– У инвестора возникли риски срыва срока ввода объекта в эксплуатацию из-за вопросов с подключением к сетям электроснабжения, – рассказал Шпиленко в своем телеграм-канале.

Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем выездном совещании с представителями регионального Агентства развития и инвестиций, министерства энергетики, минпромторга, «Омскэнерго» и инвесторами.

– На встрече рассмотрели варианты, как ускорить и оптимизировать процессы. Вопрос будет решаться в ближайшее время, – сообщил зампред.

Отметим, что в объект инвестировали 3,12 млрд рублей. Новый логистический комплекс создаст 700 рабочих мест, оптимизирует логистику и усилит позиции местных производителей.

Правительство Омской области держит ситуацию на особом контроле.

