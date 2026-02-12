Омские трамваи износились на 68 %, но планов по обновлению пока нет

У предприятия нет средств, а у федеральных властей в приоритете автобусы.

администрация г. Омска

Сегодня Омский горсовет обсудил состояние троллейбусов и трамваев. Комитет по вопросам транспортной инфраструктуры заслушал доклад директора предприятия «Электрический транспорт» Вадима Филонова. Ранее уже сообщалось, что износ трамваев составляет в Омске 68 %, износ троллейбусов – 33 %.

– На 2026–2028 годы стоит вопрос обновления трамваев. У нас есть вагоны 1989 года, 2005 года, – заявил Филонов.

При этом, как добавил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, по нормативам срок службы трамваев составляет 25 лет. Троллейбусы служат по 15 лет, а автобусы по 10.

– Экономическое положение предприятия такое, что оно за счет собственных средств не может себе позволить обновление подвижного состава. С 2011-го занимается капитально-восстановительным ремонтом. Восстановили порядка 16 троллейбусов и порядка 11 трамваев, – отметил Кормилец.

По словам Филонова, один трамвайный вагон в ноябре 2025 года стоил 95 млн рублей. В 2026 году он уже подорожал до 105 млн.

С учетом большой стоимости троллейбусов и трамваев омские чиновники рассчитывают на федеральные программы. Однако пока приоритетом остаются автобусы. Только после этого федеральные власти займутся распределением средств на обновление электрического транспорта.