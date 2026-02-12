Омск-Информ
С ремонта омских дорог сняли 300 миллионов

Деньги пойдут на завершение работ на улице Лукашевича.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по финансово-бюджетным вопросам депутаты обсудили перераспределение бюджета на 2026 год. Мэрия предложила уменьшить сумму, выделенную на ремонт дорог.

– Самая большая сумма, 307 млн рублей, снимается с ремонта дорог. Но хочу сразу успокоить депутатский корпус. Это лишь корректировка протяженности ремонта улицы Лукашевича за счет перерасчета, – пояснила директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы Лукашевича запланирован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него будут заменены бордюрные камни, отремонтирована ливневка, обустроены тротуары, остановки общественного транспорта, нанесена разметка, установлены дорожные знаки и светофоры. Кроме того, запланирован ремонт двухуровневой транспортной развязки в районе Телецентра. Судя по всему, дополнительные бюджетные средства понадобились на эти работы.

Комитет одобрил изменения в бюджет. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем пленарном заседании горсовета.

Ранее также сообщалось, что дополнительные средства выделят на завершение ремонта двух гимназий в Омске.

