С ремонта омских дорог сняли 300 миллионов

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по финансово-бюджетным вопросам депутаты обсудили перераспределение бюджета на 2026 год. Мэрия предложила уменьшить сумму, выделенную на ремонт дорог.
– Самая большая сумма, 307 млн рублей, снимается с ремонта дорог. Но хочу сразу успокоить депутатский корпус. Это лишь корректировка протяженности ремонта улицы Лукашевича за счет перерасчета, – пояснила директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова.
Ранее сообщалось, что ремонт улицы Лукашевича запланирован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него будут заменены бордюрные камни, отремонтирована ливневка, обустроены тротуары, остановки общественного транспорта, нанесена разметка, установлены дорожные знаки и светофоры. Кроме того, запланирован ремонт двухуровневой транспортной развязки в районе Телецентра. Судя по всему, дополнительные бюджетные средства понадобились на эти работы.
Комитет одобрил изменения в бюджет. Окончательное решение депутаты примут на ближайшем пленарном заседании горсовета.
Ранее также сообщалось, что дополнительные средства выделят на завершение ремонта двух гимназий в Омске.